Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çarşamba'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
İ. K. (63) idaresindeki hafif ticari araç, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Alibeyli Mezarlığı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan İ. K., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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