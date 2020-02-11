Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8. katında yaşayan Durdane Coşkun (76), evin balkonunda asılı halıları almak isterken dengesini kaybederek apartmanın bahçesine düştü.
Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Coşkun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Osmaniye balkondan düşen kadınSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 12:49
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