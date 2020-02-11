Haber Giriş: Kaynak: AA
Tokat'ta 35 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tokat İl Jandarma Komutanlığınca Tokat-Turhal Ulutepe köyünde bir kişinin evinde sahte içki üretip piyasaya süreceği ihbarı alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı, takip sonucunda şüpheliye ait araç durdurularak arama yapıldı.
Aramada araçta 35 litre sahte içki bulundu.
Şüpheli ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Tokat sahte içkiSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 12:42
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