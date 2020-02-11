İlçenin Esenyurt ile İsmailbeyli köylerinde kar ve tipi nedeniyle iki hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

İş makineleri ile ekipler, Esneyurt köyündeki hastaya 4, İsmailbeyli köyündeki hastaya da 8 saat süren çalışmalar sonucu ulaşımın sağlandığı yolları açtı.

Ambulanslarla evlerinden alınan hastalar, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.