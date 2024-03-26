Osmaniye’de 60’ıncı Kütüphaneler Haftası kutlandı

Cebelibereket Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun yaptı. Torun, “Halk kütüphaneleri sadece kitap okunan yerler olmayıp, özellikle çocuklara yönelik eğitsel oyunlar olmak üzere ayrıca yetişkinleri de kapsayan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Kütüphaneye erişim zorluğu yaşayan yerleşim yerlerimize de gezici kütüphane otobüsümüzle hizmet götürmekteyiz. Gezici kütüphanemiz ve personeli deprem sonrasında da konteyner ve çadır kentlerde hizmet vermiştir” dedi.

Kütüphanelerdeki kitap ve üye sayıları hakkında da bilgi veren Torun, “2022 yılında 147 bin 740 olan kitap sayımız 2023 yılında 157 bin 559’a yükselmiştir. Üye sayımız 2022 yılında 58 bin 876 iken 2023 yılında 75 bin 573’e yükselmiştir. Yapay zekâ başta olmak üzere teknoloji ve yazılım dünyasındaki yenilikler kütüphanecilik için heyecan verici ve ufuk açıcı fırsatlar sunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında yapay zekâ temelli 100 akıllı kütüphanenin vatandaşlarımızın hizmetine sunulması hedefini belirlemiş olup ilimiz kütüphanelerini de bu gelişmelerin içerisine dahil ettirme gayretindeyiz.” dedi.

İl genelinde konteyner ve gezici kütüphane de dahil olmak üzere 10 adet kütüphane ile hizmet verildiğini belirten Torun, “Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak kütüphanelerin toplum için vazgeçilmez bir unsur olduğu bilinciyle hareket ederek yakın zamanda ilimizin farklı noktalarında yeni şube kütüphaneler açacağımızın müjdesini de buradan vermek isterim" diye konuştu.

Programın devamında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Kütüphaneler Haftasının 60'ıncısı kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Her biri en kıymetli, en nadide kitap ve eserle dopdolu olan kütüphanelerimiz her türlü araştırmaya imkân sunan birer bilgi yuvalarıdır. Bu anlamlı günün amacı, geleceğimiz olan çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini aşılamak, onları geleceğe ilim ve irfan sahibi, milletine faydalı genç nesiller olarak yetiştirmektir. Çünkü kitaplar; evlatlarımızın duygusal, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için dünyayı öğrendiği pencerelerdir. Erken yaşta kitaplarla tanışmaları dil becerilerini ve kelime haznelerini geliştirecektir. Nesiller boyunca okumaya ve eğitime önem veren Türk Milleti, bu özelliğini atalarından almıştır. Kalkınmanın, refah seviyesinin, zenginliğin kendi vücut iklimimizde başlaması, huzurun ve mutluluğun kaynağı okumak, anlamak, tefekkür etmek, akıl etmek ve hikmet sahibi olmaktan geçiyor. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' bilinciyle Kaleler Şehri Osmaniye’de tüm evlatlarımızı kitapla buluşturma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, Osmaniye’mizde dört bir yanındaki gençlerimizin bilgiye dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır. Çünkü biliyoruz ki: Türk’ün Asrı Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da ancak çok çalışarak, çok okuyarak, bilgi sahibi olarak gerçekleştirebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kütüphanecilerimiz olmak üzere, Osmaniyeli kitapsever hemşehrilerimin Kütüphaneler Haftası'nı kutluyor, bu haftanın ilimizde ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin daha da artmasını temenni ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Özel Öykü Anaokulu öğrencileri drama gösterilerini, Sosyal Bilimler Lisesi Drama ve Şiir gösterilerini ve Osmaniye Gençlik Merkezi öğrencileri Müzikal gösterilerini sundular. Program, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından öğrencilere plaket takdimi ile son buldu.