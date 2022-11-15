Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 12 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 201 kişiden 12'si tutuklandı.
Osmaniye'de Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.
Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5'i av tüfeği 8'i tabanca olmak üzere 13 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 201 kişiden 12'si tutuklandı.
Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 28,44 gram uyuşturucu ile 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: Osmaniye
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