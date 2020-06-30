Vali Yılmaz'ı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında yapılan tadilat çalışmasını inceleyen Yılmaz, kurum birimlerini gezdi.

Ziyarette İl Emniyet Müdürü Okumuş, Vali Yılmaz’a ilin asayiş durumu ve kurum çalışmaları hakkında brifing verdi.

Yılmaz, vatandaşların, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için fedakarca çalışan emniyet güçlerine teşekkür etti.