Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürel ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle vatandaşların her anında yanında yer aldıklarını ifade etti.

Yapılan her hizmetin şehir için olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Hizmetlerimizle hemşehrilerimin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği 'hoş geldin bebek' sloganıyla karşılıyoruz. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz projeyle bu yıl ilk 6 ayda bin 450 olmak üzere bu güne kadar toplam 17 bin 800 aileye destek olduk. Bu proje ile çocuklarımıza sahip çıkarak ilk adımı atmış oluyoruz. Ailelerimizin mutluluklarına ortak oluyoruz. Kocasinan'da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesinden "hoş geldin bebek seti" almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.