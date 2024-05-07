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Güncel
AA 07.05.2024 13:45

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'ye saldırılarını protesto etti
[Fotograf: AA]

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı (ÜNİAK) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, üniversite yerleşkesindeki Genç Ofis önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan OKÜ ÜNİAK Başkanı Abdulsamet Demez, Filistin'de 7 Ekim 2023'ten bu yana kadın, erkek, genç, yaşlı ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail askerlerince katledildiğini söyledi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrenciler Gazze'ye saldırılarını protesto etti

"Konu İsrail olunca sessiz kalmayı tercih ediyorlar"

Dünyanın bu soykırıma sessiz kaldığını vurgulayan Demez, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendine paye bilen ikiyüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmiştir" diye konuştu.

İsrail'in elindeki siyasi, askeri ve ekonomik güçle toplumlara sessizlik baskısı kurma çalışmalarının eski gücünü yitirdiğini kaydeden Demez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri farklı ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlarca protesto edilmeye başlanmıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler, dünya genelinde onurlu duruşun, başkaldırışın fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar, ellerinde döviz ve pankartlarla İsrail aleyhinde sloganlar atarak yerleşkede yürüdü.

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