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Güncel
AA 07.05.2024 13:27

Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Kızıltepe ilçesinin kırsal Öğrencik Mahallesi'nde çiftçi Eyüp Topçul, 40 dönümde 16 bin 200 kilogram arpa üretti.

Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 310 liradan satın alındı.

İlk üretimi yapan çiftçi Topçul'a, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından altın hediye edildi.

Öter, bu yıl hasadı yapılan ilk arpanın kalite ve verim olarak çok iyi olduğunu söyledi.

Geçen sene dönümde ortalama 300, bu sene ise dönümde 400 kilogram verim elde edildiğini ifade eden Öter, şunları kaydetti:

"Geçen seneye oranla dönümde 100 kilogram fazla verim elde edilmesi sevindiricidir. 2024 yılı hububat açısından bereketli bir sezon olacak inşallah. İlk hasat vesilesiyle geleneksel olarak ilk çiftçimize altın hediye ediyoruz. Çiftçilerimiz velinimetimizdir, onların bizim yanımızda değeri altın ile kıyaslanamaz ama sembolik olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Soframıza gelen ürünün hammaddesini üreten çiftçilerdir."

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