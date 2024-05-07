Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.05.2024 13:37

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin yanında üniversitenin uygulama birimde görev alarak mesleğe hazırlanıyor.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor
[Fotograf: AA]

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, medya merkezindeki uygulama birimlerinden Kampüs FM'de kültür, sanat, şiir, edebiyat, haber, spor, müzik ve eğlence programları hazırlayıp sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Kotanlı Kızıloğlu, İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden Kampüs FM'in 2014'te internetten yayın hayatına başladığını söyledi.

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor

Kızıloğlu, öğrencilerin sektöre uygulama birimlerinde görev alarak hazırlandıklarını vurguladı.

Uygulama birimlerinde diğer fakültelerden öğrencilerin de görev alabildiğini ifade eden Kızıloğlu, birimde kendilerini medya alanında geliştirmek isteyen öğrencilere farklı imkanların sunulduğunu anlattı.

"Programın amacı öğrencilerin öz güven kazanması ve başarı arzularının artırması"

Kızıloğlu, öğrencilerin kişisel gelişimleri için de eğitimler verildiğini söyleyerek, "Dil kullanımı, diksiyon kuralları ve bir fikri program formatına dönüştürme becerileri gibi konular önemsenmektedir. Programlar, öğrencilerin öz güven kazanması ve başarı arzularının artmasıyla uzun bir süre devam etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle kampüs gündemi takip edilerek güncel konular ele alınmaktadır" diye konuştu.

Öğrencilerden Yasemin Aydın da iyi bir sunucu olmak için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Yaprak Lötek de ortaokul yıllarından beri radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim almak istediğini vurguladı.

ETİKETLER
Gümüşhane İletişim
Sıradaki Haber
Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan gemi kurtarıldı
15:02
TUS 2. dönem uzmanlık dalı değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı
14:51
Fransız polisi Filistin'e destek eylemlerine katılan 2 öğrenciyi gözaltına aldı
14:45
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
15:07
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü tutuklandı
14:30
Mehmetçik'ten Kosovalı askerlere 'Vuran' eğitimi
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
Hakkari'de kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
İzmir'de iki çift arasında karşılıklı böbrek nakli yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ