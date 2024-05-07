Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri Kampüs FM'de mesleki tecrübe kazanıyor

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, medya merkezindeki uygulama birimlerinden Kampüs FM'de kültür, sanat, şiir, edebiyat, haber, spor, müzik ve eğlence programları hazırlayıp sunuyor.

Dr. Öğr. Üyesi Şadiye Kotanlı Kızıloğlu, İletişim Fakültesi uygulama birimlerinden Kampüs FM'in 2014'te internetten yayın hayatına başladığını söyledi.

Kızıloğlu, öğrencilerin sektöre uygulama birimlerinde görev alarak hazırlandıklarını vurguladı.

Uygulama birimlerinde diğer fakültelerden öğrencilerin de görev alabildiğini ifade eden Kızıloğlu, birimde kendilerini medya alanında geliştirmek isteyen öğrencilere farklı imkanların sunulduğunu anlattı.

"Programın amacı öğrencilerin öz güven kazanması ve başarı arzularının artırması"

Kızıloğlu, öğrencilerin kişisel gelişimleri için de eğitimler verildiğini söyleyerek, "Dil kullanımı, diksiyon kuralları ve bir fikri program formatına dönüştürme becerileri gibi konular önemsenmektedir. Programlar, öğrencilerin öz güven kazanması ve başarı arzularının artmasıyla uzun bir süre devam etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleriyle kampüs gündemi takip edilerek güncel konular ele alınmaktadır" diye konuştu.

Öğrencilerden Yasemin Aydın da iyi bir sunucu olmak için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Yaprak Lötek de ortaokul yıllarından beri radyo, televizyon ve sinema alanında eğitim almak istediğini vurguladı.