Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmangazi Köprüsü'nde durdurulan kamyonette 1,3 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmangazi Köprüsü'nde yapılan uygulamada durdurulan kamyonette yapılan aramada 1 milyon 300 bin dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin il genelinde kaçak sigara ve tütün ürünleri satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
Bu amaçla ekipler 10 Şubat'ta Osmangazi Köprüsü üzerinde uygulama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Yapılan uygulamada durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 1 milyon 300 bin adet dolu makaron ele geçirilmiş olup konu ile ilgili şüpheli B.Ü. gözaltına alınarak hakkında 5607 Sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında KOM Şube Müdürlüğünce adli tahkikat başlatılmıştır." Dendi.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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