Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Orman yolu açıldı, şelaleler gün yüzüne çıktı
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyünde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışması ile orman yolu açılan bölgede üç adet şelale gün yüzüne çıktı.
Köy sakinleri tarafından bilinen ancak yol olmaması nedeniyle doğaseverler ve köy sakinleri tarafından patika yollarla ulaşılan şelalelere artık ulaşım kolaylaştı.
Vatandaşlar, ilçeye bağlı Satı köyü Kesnecik mevkisinde bulunan şelalelerin, 100’den fazla şelalenin bulunduğu Çatak Şelaleleri ile birlikte turizme kazandırılarak, “Şelaleler Diyarı” adıyla tüm dünyaya tanıtılıp, bu doğal güzelliklerin görülmesini ve ziyaret edilmesini istiyor.
Etiketler: Sinop
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