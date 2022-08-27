İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin fuhşa aracılık eden grup tarafından evinde darbedildiği, parası ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Gözaltına alınan İ.T, B.C, K.K, M.C.B. ve H.A.Ç'nin ikametlerinde, 137 bin 880 lira, 750 avro, 220 dolar, 80 pound, altın ziynet eşyaları, 2 tabanca, 2 satır, göz yaşartıcı sprey, muşta, beyzbol sopası, 27 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

Benzer 5 olay daha gerçekleştirdikleri belirlenen zanlıların, fuhuş üzerinden kişileri dolandırdıkları ve vatandaşların para ile değerli eşyalarına el koydukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.