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Güncel
İHA 06.08.2024 10:37

Orman yangınında yaralanan leylek emin ellerde

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaralanan leylek, jandarma ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Orman yangınında yaralanan leylek emin ellerde

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Saruhanlı ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaralanan leyleğe ilk müdahaleyi yaparak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı leyleğin tedavisinin ardından yeniden yaşam alanına bırakılacağı bildirildi. 

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