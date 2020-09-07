Haber Giriş: Kaynak: AA
Orhangazi'de seyir halindeki cip alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan cip, kullanılamaz hale geldi.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı mevkisindeki Gedelek Viyadüğü üzerinde 34 VE 0208 plakalı cipten dumanlar çıktığını gören sürücü Muzaffer Kutlu, aracı emniyet şeridine çekip yanındaki kişiyle indi.
Araçta çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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