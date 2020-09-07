Bünyesinde 200'e yakın göl ve göleti barındıran, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan "Tabiatın kalbi" Bolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de tatilcilerin ilgi odağı haline geldi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehir arasında yer alan ve özellikle bayram tatilleri ve hafta sonu yoğunluk yaşanan Abant Tabiat Parkı'nı yılın 8 ayında 464 bin 915, Gölcük Tabiat Parkı'nı 241 bin 400 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 70 bin 171 olmak üzere toplam 776 bin 486 yerli ve yabancı tatilci ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri

Abant, Gölcük ve Yedigöller'de Kovid-19 tedbirleri ise devam ediyor.

Milli parklara bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda çalışmasını sürdürürken jandarma ekipleri de giriş noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.