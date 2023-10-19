Ordu'daki kazada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Ordu’nun Akkuş ilçesinde seyir halinde olan Necmi Şeker’in kullandığı tır ile Akkuş istikametine giden Samet Kocakoç yönetimindeki otomobil, yolun virajlı ve sisli olması nedeniyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Samet, babası Mustafa anne Güllü Kocakoç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kocakoç’un diğer oğlu ve ağır yaralı olan İsmail Kocakoç, Ünye Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İsmail Kocakoç’un cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Akkuş Koçcuvaz Mahallesi Karamancık Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedilecek.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Necmi Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.