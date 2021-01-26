Ordu'nun Ünye ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi'nde Bekir Karagöz'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen ahırdaki 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ayrıca, ahırın bitişiğindeki üç katlı evde de alevlerin sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

Bekir Karagöz, maddi kayıplarının büyük olduğunu belirterek, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.