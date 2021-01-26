Muğla'nın Bodrum ilçesinde, terk edildikleri ücra bir alanda tesadüfen bulunan üç köpekten birisi, Almanya'dan bir hayvansever tarafından sahiplenildi.

Dağbelen Mahallesi'nde, yemek ve su bulamayacakları bir alanda fark edilen üç köpek, hayvanseverler tarafından Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevine götürüldü.

Burada bakımları yapılan köpeklerin sahiplendirilmesi için sosyal medyadan çağrı yapıldı. Bunun üzerine köpeklerden en küçüğüne Almanya'dan bir hayvansever talip oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yurt dışı çıkış işlemleri süren köpeği beraberinde Ankara'ya götürerek Almanya'daki hayvanseverin yakınına teslim etti.

Bir süre Ankara'daki ailenin yanında kalacağı belirtilen köpeğin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Almanya'ya gönderileceği bildirildi.

Köpeğin sahiplenilmesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Aras, köpeğin yeni yuvasına gitmesine vesile olan hayvanseverlere teşekkür etti.

Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Başkanı ve belediye bakımevi gönüllüsü İnci Kutay da köpeğin Almanya'ya götürülebilmesi için yaklaşık 4 ay sürecek işlemlerinin olduğunu, bu süreçte Ankara'da kalacağını kaydetti.

Kutay, Belediye Başkanı Aras'a köpeği yolculuk planına dahil ettiği için teşekkür etti.

Öte yandan, terk edilen diğer iki köpeğin ise Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sahiplenilmeyi beklediği ifade edildi.