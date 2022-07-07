Ordu'da alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatsa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 850 gram kubar esrar ile 149 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.