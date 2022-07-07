Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.