Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta 3 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
Sinop'ta yurda yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda evde bulunan Afganistan uyruklu 3 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Sinop Emniyet Genel Müdürlüğü
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