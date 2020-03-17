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Ordu'da trafik kazasında 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Erdem Yücetepe idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolaman Irmağına devrildi.
Kazada, sürücü Yücetepe olay yerinde hayatını kaybetti.
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