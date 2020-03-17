İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayımladığı genelge uyarınca bazı iş yeri sahipleri işletmelerini açmadı.

Bakanlığın, vatandaşlar çok yakın mesafede bir arada bulunduğundan virüsün bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarından bazılarının faaliyetlerini durdurmaya ilişkin genelgesi saat 00.00 itibarıyla uygulanmaya başladı.

Bu kapsamda, Ankara'da kafe, oyun salonu, nargile kafe ve internet salonu gibi iş yerleri açılmadı.

Bazı iş yeri sahipleri, işletmelerinin camlarına "Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda işletmemiz geçici bir süreyle kapalıdır." yazısı astı.

Genelge kapsamına girmeyen bazı işletmelerin ise iş yerlerini dezenfekte ettiği görüldü.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle başkentte merkezi cadde ve sokaklar ile parklarda da normal günlere göre daha az sayıda insan olduğu gözlemlendi.

Kameralara da yansıyan görüntülerde, sokaktaki vatandaşlar, maske ve eldiven kullanarak koronavirüs salgınından korunmaya çalıştı.