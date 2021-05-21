Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaledere Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde Ünye istikametine ilerlemekte olan Abdülkadir D. idaresindeki otomobile, arkadan gelen Burak K. yönetimindeki motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, otomobilin sol kısmı ise hasar gördü.
Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motor sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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