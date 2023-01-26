16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında il genelinde polis bölgesinde 28 yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 41 kişi yaralandı.



Yine bu tarihlerde yapılan ve trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 44 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 44 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 21 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 107 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 634 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 49 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 77 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 20 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.



Denetimlerde 80 araç trafikten men edilirken 44 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.