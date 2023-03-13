Kentte şiddetli rüzgar, Akkuş ve Ulubey ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.

Bazı evlerin çatılarına zarar veren şiddetli rüzgar, Akkuş ilçesindeki bir evin çatı kaplamasını kopararak çevreye savrulmasına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çevre güvenliği aldı.

Ekiplerin, rüzgarın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.