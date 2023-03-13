Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarında hasara yol açtı
Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ilçelerde binaların çatıları zarar gördü.
Kentte şiddetli rüzgar, Akkuş ve Ulubey ilçelerinde olumsuzluklara yol açtı.
Bazı evlerin çatılarına zarar veren şiddetli rüzgar, Akkuş ilçesindeki bir evin çatı kaplamasını kopararak çevreye savrulmasına neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, çevre güvenliği aldı.
Ekiplerin, rüzgarın etkili olduğu yerlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Ordu Hava Durumu
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