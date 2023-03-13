Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 62 bin 500 makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 62 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih mahallesinde E.A'nın ikametinde boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurmak suretiyle piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bir adrese düzenlediği operasyonda 62 bin 500 makaron, 42 kilogram kıyılmış tütün, otomatik elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Kaçakçılık
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