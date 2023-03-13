News 18'in haberine göre, Yeni Delhi ile Moskova, Hindistan'a Rus havayollarının uçak seferlerinin artırılması konusunda anlaştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir Hint yetkili, Rus havayollarının Hindistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlediği haftalık 52 uçuş sayısının 64'e çıkarılmasına imkan tanıyacak ikili hava hizmetleri anlaşmasını revize etmeyi "prensip olarak" kabul ettiklerini söyledi.

Yetkili, Rus havayollarının Hindistan'a uçuşlarına izin verilen haftalık uçuş kotasını tam olarak kullanabilmesinin biraz zaman alacağını ifade etti.

Hindistan-Rusya ikili hava hizmeti anlaşması kapsamında Rus havayolları, Hindistan'daki Delhi, Mumbai, Kalküta, Goa, Amritsar ve Ahmedabad'a uçuş yapabilecek.

Hindistan havayollarının da Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere Rusya'da 6 noktaya uçmasına izin verildi.

Sivil Havacılık Bakanı Rajiv Bansal liderliğindeki Hint heyeti, geçen ay, sivil havacılık konusunda ikili işbirliğine ilişkin bir toplantı için Moskova'yı ziyaret etmişti.