Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan binerce kişi, Yunanistan Demir Yolları Örgütünün (OSE) Atina'daki ofisine doğru yürüdü.

Sendikalar ve öğrenci örgütleri gibi çok sayıda grubun destek verdiği eylemde, sorumluların bulunması talep edildi.

OSE ofisi önünde bir grup eylemci ve polis arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Selanik'te de protesto yürüyüşü yapan binlerce eylemci, sorumluların bulunmasını istedi.

Olay

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.