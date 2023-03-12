Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
K.H.C, yönetimindeki kamyonet, Konya istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı.
Kazada yaralanan Y.C, S.C ve H.C. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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