Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.D. yönetimindeki otomobil, Karabük-Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında karşı yönden gelen H.K. idaresindeki tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile yanındaki H.D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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