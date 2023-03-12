Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda cip ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda cip ile çarpışıp devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Ankara istikametine seyreden Hayrettin K. idaresindeki otomobil, otoyulun Bolu kesiminde Ethem Y. yönetimindeki cip ile çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilip ters dönen otomobilde sıkışan Havva K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Havva K. ile kazada yaralanan sürücü Hayrettin K, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Olay nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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