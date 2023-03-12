Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2023 kılavuzu ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihine ilişkin açıklama yaptı. LGS 2023 ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Özer, sınava ilişkin kılavuzun 13 Mart Pazartesi günü yayımlanacağını belirtti.
2023 LGS ne zaman?
Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.
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