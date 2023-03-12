6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede ilk olarak yeme, içme ve giyinme gibi ihtiyaçları karşılayan, deprem bölgesine yardım tırlar gönderen Düzce Valiliği, ikinci aşamada barınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Valilik öncülüğünde fabrika ve STK'lerin de desteğiyle Gümüşova OSB, Çilimli OSB ile Düzce 1. OSB'de 3 konteyner üretim merkezi kuruldu. Sayıları 4'e çıkarılan merkezlerde deprem bölgesi için konteyner üretimine devam ediliyor.

Konteyner üretim merkezlerinde ilk etapta 5 bin, ilerleyen dönemde ise 10 bin konteyner üretimi planlanırken bazı konteynerler ise engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmaya başladı.