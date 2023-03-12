Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta vefat eden Kore gazisinin cenazesi toprağa verildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde 94 yaşında vefat eden Kore gazisi İsmail Akça, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Daylı köyünde yaşayan Akça, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Akça'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Samsun Garnizon Komutanlığı Tören Mangası'nın omuzlarında ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Akça'nın cenazesi, Daylı köyü mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Akça'nın yakınlarının yanı sıra Sinop Vali Yardımcısı Ahmet Berkay Deniz, Boyabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şeref Kutu ile vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Sinop
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