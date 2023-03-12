Dereli Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Akar, yörede son yılların en sıcak mart aylarından birinin yaşandığını söyledi.

Sıcaklıkların, yüksek kesimlerde doğanın erken uyanmasını sağladığını, bu durumun yayla turizmi hareketliliğini artırdığını belirten Akar, şöyle konuştu:

"Yaylalarımızda yaz turizm hareketliliği normal şartlarda mayıs ayı sonlarında başlamakta ve birkaç ay yoğun olarak sürmektedir. Ancak son günlerde etkili olan sıcaklıklar nedeniyle yüksek kesimlerde doğa erken uyandı. Yüksek kesimlerde adeta yazdan kalma günler yaşanıyor. Bu durum yaylalarımızda turizm hareketliliğini artmasını sağladı."

Akar, Ramazan Bayramı'nın Giresun yaylalarındaki turizm hareketliliğine ivme kazandırmasını beklediklerini sözlerine ekledi.