Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan öğrencilerin ilk ders teması 'Kan Bağışı' olarak belirlendi.

Okul yönetiminin öncülük ettiği etkinlik kapsamında Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından okul bahçesine stantlar kuruldu.

Kan bağışı konusunda toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında 340 veli kan bağışında bulundu.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, "Uyum eğitimi haftasında okulumuz her yıl tema belirlemişti. Bu yılın teması da kan bağışı oldu. Bizler her yıl geleneksel olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bu anlamda çok ses getirecek kampanyalar da yapmıştık. 2019 yılında bin 616 kan bağışı ve 340 kök hücre bağışıyla önemli bir çalışma yapmıştık. Sonrasında her yıl kampanya düzenliyoruz. Buradaki etkinlik de Türkiye'de belki bir" dedi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kampanyaya çok fazla katılım olduğunu belirterek, "Bu görmeyi özlediğimiz bir katılımdı. İlimizde fındık hasadı devam ediyor ve bağışlarımız kritik seviyelerde. Bu bağışlar gerçekten bizler için can suyu oldu" diye konuştu.