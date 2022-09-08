Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, Türk Kızılay Yozgat Kan Merkezi’ne ait gezici araçta kan bağışı gerçekleştirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyası doğrultusunda 'Jandarma var, kan var, hayat var' sloganı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli personelden 65 kişi, Kızılay kan bağış noktasında kan bağışında bulunmuştur."