İlçede Kaymakamlık himayesinde, belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında hazırlanan projenin protokol imza töreni, Yüceler Mahallesi'ndeki serada düzenlendi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, çocukların toprakla buluşması, doğayı tanıması, kendi ürünlerini kendisinin yetiştirmesinin önemli olduğunu, bu projenin bu anlamda önem taşıdığını söyledi.

Projenin, çocukları bilgisayar ve teknolojik aletlerin bağımlılığından kurtaracağını belirten Güney, şöyle devam etti:

"Hep şikayet ediyoruz, 'Çocuklarımız elektronik oyunların bağımlısı, çocuklarımızı sokağa çıkıp oynatamıyoruz' diyoruz. Ama çocuklarımızın sokağa çıkıp oynayacağı yeterli alanları yok. Güvenli bir şekilde sokakta gezip oynayacakları, toprağa, taşa, ağaca dokunacak yeterince ortamları yok. Biz bu çocuklarımıza uygun ortamlar temin ettiğimiz zaman çok zorlamadan taşla toprakla ağaçla bitkiyle hemhal olduklarını ve çok keyif aldıklarını görüyoruz. Bir şeyi sevdirmek için başta tattırmak lazım."

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise tarımı ve üretimi sevdirmek adına çocukları küçük yaşta toprakla buluşturacak projenin önemine dikkati çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz da projeyle ilçede 3. sınıf öğrencilerine "Sera Doğa Sınıfı" kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Güney, Belediye Başkanı Tavlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tokgöz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ferda Yıldırım ve Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman tarafından protokol imzalandı.