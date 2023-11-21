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Güncel
AA 21.11.2023 15:21

Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki köy yaşam merkezinde açılan kursta kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Ordu'da kadınlar köy yaşam merkezindeki kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor

"Köy Yaşam Merkezleri Projesi" çerçevesinde Ordu'da, kırsal kesimde kullanılmayan okul binaları değerlendirilerek 525 köy yaşam merkezi açıldı.

Terzili Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kursta, 40 ile 80 yaş arasındaki 25 kadına Altınordu Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri tarafından eğitim veriliyor.

Kursiyerlerden 73 yaşındaki Fatma Akbaş, kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda öğrenip unuttuğu bilgileri kurs sayesinde yeniden hatırladığını belirten Akbaş, burada dini bilgi de aldıklarını ifade etti.

"Kurstan çok memnunuz"

Akbaş, bu imkanı kendilerine sunanlara teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerim öğrendiğimiz bu kurstan çok memnunuz. Bizim için çok iyi oldu. Kurs sayesinde komşularımızla da bir araya geliyoruz. Kurs sayesinde bir birimizin de bilgilerinden faydalanıyoruz. Bu nedenle de ayrıca mutluyuz." dedi.

Nevin Kandemir (55) ise biraz hafızası zayıf olduğu için kursta yapamayacağını düşündüğünü dile getirerek, "Hiç umudum yoktu. Ama bu kursa başladıktan sonra Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kurs sayesinde bilmediklerimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Kurs bizim için çok güzel oldu. Hepimiz için bu gibi yerler bulunmaz bir nimet. Vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Ümmühan Kandemir de 80 yaşında olduğunu ifade ederek, "Kurs sayesinde daha önce bildiklerimizi yeniden öğrenme imkanımız oldu. Burada yeniden okudukça unuttuklarımızı da hatırlamaya başladık." dedi.

Usta öğretici Elif Özata, kursiyerlerin azimli olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Onlardaki istek ve azim bizleri çok mutlu ediyor. Kursiyerlerimiz burada Kur'an-ı Kerim ve duaları öğreniyorlar. Şimdiye kadar da epey yol kat ettiler. Neredeyse bütün kursiyerlerimiz bu kurs sayesinde Kur'an okumayı öğrendi. Daha önce bilip unutanlarda da bu kurs sayesinde yeniden hafızasını tazelemiş oldu."

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