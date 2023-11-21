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Güncel
AA 21.11.2023 15:07

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı "Baja Prusias" 24-26 Kasım'da Düzce'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Baja Şampiyonası'nın üçüncü etabı Düzce'de yapılacak

Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübünden (DOSOD) yapılan açıklamada, Valilik ve Belediyenin katkılarıyla DOSOD tarafından düzenlenecek organizasyon, 24 Kasım Cuma saat 15.00'te Valilik önünde düzenlenecek seremoniyle başlayacak.

İki etapta geçilecek "Baja Prusias"ın, 70,65 kilometrelik Akçakocabey etabı 25 Kasım Cumartesi, 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabı ise 26 Kasım Pazar koşulacak.

Pazar saat 18.00'de de Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlenecek.

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