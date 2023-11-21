Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

İl genelinde birkaç gündür yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle dağlar beyaz örtüyle kaplanırken yağışın ardından ağaç dalları ve evlerin çatıları da beyaza bürüdü.

Kentin Yağmurdere vadisine ulaşımı sağlayan tipi ve fırtınasıyla ünlü 2 bin 280 metre rakımdaki Kostan Dağı geçidinde ise zaman zaman sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yetkililer yağışın ardından sürücüleri trafikte dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken Kostan Dağı geçidinde anında değişen hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Kar yağışının ardından güzel bir manzaranın ortaya çıktığını kaydeden vatandaşlar buna karşın özellikle Kostan Dağı gibi zorlu geçitlerde de fırtınayla birlikte yolun saniyeler içinde kapandığını belirterek bu yolları kullanacak olanları dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.