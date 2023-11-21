Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.11.2023 13:44

Germencik'te ejder meyvesi üretimini artırma hedefi

Aydın'ın Germencik ilçesinde serada yetiştirilen ejder meyvesinde son hasat yapıldı.

Germencik'te ejder meyvesi üretimini artırma hedefi

Gümüş Mahallesi ve Moralı Mahallesi'ndeki seralardaki hasada Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas ve İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer de katıldı.

Hasatta ejder meyvesi üretimiyle ilgili bilgi veren Gümüş Mahallesi Muhtarı ve sera sahibi Ersel Has, 2022 Haziran'da ilk fideyi diktikleri bu üründe 2023 Eylül'de ilk hasadı yaptıklarını belirtti.

Serada 2,5 dönüm alanda 400 kilogram ejder meyvesi ürettiklerini, gelecek yıl 7 tona ulaşmak istediklerini dile getiren Has, bu meyvenin tanesinin 30 ila 100 lira arasından satıldığını aktardı.

Moralı Mahallesi'nde 10 dönümlük serada üretim yapan Muradiye Yiğit ise "İleriye dönük daha fazla hasat yapmayı düşünüyoruz. Ejder meyvesinin yanı sıra çarkı felek bitkisi, muz, mango, avokado, papaya gibi bitkileri de diktik denemek amaçlı. Eğer olursa onları da ilerletmek istiyoruz." dedi.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 792’e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
14:25
ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
14:28
İddianame kabul edildi: Ogün Samast'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor
14:20
Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu
14:46
Selçuk Bayraktar: Kendi sınıfında en iyi SİHA'ları geliştirmeyi başardık
13:58
5 puanlık prim indirimden 7,5 milyon kişi yararlandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ