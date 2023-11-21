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Güncel
AA 21.11.2023 13:28

Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 792’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 792’e ulaştı.

Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 79 bin 792’e ulaştı

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Ekim ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 447 adet artarak, 79 bin 792’e ulaştı.Bilecik’teki taşıtların 37 bin 221 adeti otomobil, 13 bin 470 adeti kamyonet, 12 bin 45 adeti traktör, 11 bin 340’ı motosiklet, 3 bin 352 adeti kamyon, bin 55 adeti minibüs, 943 adeti otobüs, 366 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 28 milyon 365 bin 819’a ulaştı.

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