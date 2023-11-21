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Güncel
İHA 21.11.2023 14:03

Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Muş'ta gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Güne karla uyanan besicilerin zorlu kış mesaisi başladı.

Muş’ta besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Muş’ta iki gün aralıksız etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Güne karla uyanan besiciler, hayvanlarını karın üzerinde beslemeye başladı. Yaklaşık 6 ay kar üzerinde hayvanlarını besleyecek olan besiciler zorlu kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Besici Talha Yöndem, yaklaşık 6 ay boyunca hayvanlarını kar üzerinde besleyeceklerini belirterek, `Karımız yağmaya başladı. Bundan sonra hayvanlarımıza karın üzerinde yem vereceğiz. Bundan sonra ilkbahar mevsimine kadar böyle. 20 yıldır burada besicilik yapıyorum. 50 koyunum var. Her yıl böyle geçiyor” dedi.

Mevsimin ilk karının yağdığını söyleyen köy sakinlerinden Nizamettin Omur ise karın 5-6 ay yerde kaldığını ifade ederek, `Mevsimin ilk karı yağdı. Havalar soğudu. Rüzgâr da esiyor. Kar yağdı, yerler buz tuttu. Hayatımız böyle devam ediyor. 5-6 ay karın altında kalıyoruz. Bu yıl erken kar yağdı. Köyümüzün rakımı yüksek olduğu için ilk kar buraya yağıyor. Ovada sis etkili olduğunda burası sıcak oluyor” şeklinde konuştu.

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