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Güncel
AA 21.11.2023 14:41

Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte iki haftada düzenlenen operasyonlarda 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Bingöl'de 76 kilo 298 gram esrar ele geçirildi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 6-19 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, 76 kilo 298 gram esrar ve 22 adet sentetik ecza ele geçirildiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşerilerime teşekkür ediyorum."

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