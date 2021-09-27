Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 18:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da kaçak define arayanlara suçüstü
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Ünye ilçesinde kaçak define araması yapan 5 kişi yakalandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kaçak kazı yapan 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 1 adet dedektör, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
5 şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: Kaçak Kazı Ordu Jandarma Genel Komutanlığı
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