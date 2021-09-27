Eğitime katılan kursiyerlere temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri gibi bilgiler verildi.

Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.

Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerler ilkyardımcı belgesi aldılar.

