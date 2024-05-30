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Güncel
AA 30.05.2024 22:25

Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi

Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yapıldı.

Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi

Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda, "Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz" temasıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturarak sessiz eylem yapan vatandaşlar Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bu sırada bazı vatandaşlarca pankart ve dövizler de açıldı.

Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmak, yaşanan katliama dur demek için Fatsa halkı olarak omuz omuza, kol kola durduk. 'Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz' eylemini düzenleyen sivil toplum kuruluşlarımıza, Filistin halkına destek verenlere ve insan haklarına duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Adaletin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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